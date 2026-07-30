Alcon anuncia o lançamento da Clareon PanOptix Pro no Brasil

A Alcon, empresa especializada em saúde ocular, anuncia o lançamento no Brasil da lente intraocular trifocal Clareon® PanOptix® Pro, desenvolvida para pacientes submetidos à cirurgia de catarata que buscam maior independência dos óculos após o procedimento.

A nova lente incorpora a tecnologia óptica ENLIGHTEN® NXT, que proporciona menor dispersão da luz e melhor aproveitamento luminoso em comparação à geração anterior da plataforma PanOptix®. Segundo a empresa, a lente alcança 94% de aproveitamento da luz, contribuindo para uma melhor qualidade visual em diferentes distâncias.

Além dos avanços em eficiência óptica, a Clareon PanOptix Pro foi projetada para oferecer visão contínua do perto ao longe e melhor contraste de imagem, fatores que podem impactar positivamente a experiência visual dos pacientes em suas atividades diárias.

"A inovação faz parte do nosso compromisso contínuo de desenvolver tecnologias que ajudem a proporcionar melhores resultados visuais e uma experiência cada vez mais satisfatória para os pacientes", afirma Mayra Rodriguez, Country Manager e Head da Franquia Cirúrgica da Alcon Brasil.

A nova lente é baseada na consolidada plataforma PanOptix, que já possui ampla adoção global em cirurgias de catarata. De acordo com a Alcon, mais de 175 milhões de lentes intraoculares da companhia já foram implantadas em todo o mundo, incluindo milhões de lentes desenvolvidas para correção da presbiopia.

Para a oftalmologista canadense Dra. Rosa Braga-Mele, reconhecida internacionalmente por sua expertise em cirurgia de catarata e inovação em facoemulsificação, a nova versão representa um importante avanço na busca por uma melhor qualidade visual após a cirurgia de catarata.

"Fiquei entusiasmada ao saber que a Alcon aperfeiçoou ainda mais essa tecnologia líder para reduzir a dispersão da luz e melhorar seu aproveitamento. Os resultados que observei em meus pacientes com a Clareon PanOptix Pro confirmam que esse avanço se baseia no desempenho já comprovado da Clareon PanOptix, ao mesmo tempo em que reduz as perturbações visuais. A PanOptix já transformou a forma como muitos pacientes recuperam a visão após a cirurgia. A redução da dispersão da luz e o melhor aproveitamento luminoso tornam a experiência visual ainda melhor", afirma a Dra. Rosa Braga-Mele.

Segundo o oftalmologista brasileiro Dr. Walton Nosé, primeiro cirurgião a implantar a Clareon PanOptix Pro no Brasil, a lente já se destaca por seus excelentes resultados clínicos e elevados índices de satisfação dos pacientes.

"Este lançamento representa um avanço significativo. A Clareon PanOptix Pro é uma lente extremamente completa, que maximiza o aproveitamento da energia luminosa e reduz significativamente reflexos e halos. Com ela, estamos alcançando níveis muito elevados de satisfação dos pacientes", afirma o Dr. Walton Nosé.

A Clareon PanOptix Pro está disponível no Brasil nas versões tórica e não tórica, oferecendo uma ampla gama de graus para atender às diferentes necessidades dos pacientes. Enquanto as lentes não tóricas são projetadas para corrigir catarata e presbiopia, as versões tóricas também corrigem o astigmatismo, proporcionando uma solução visual mais personalizada e ampliando o potencial de independência dos óculos após a cirurgia.

Sobre a Alcon

A Alcon é uma empresa global especializada em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 25 mil associados em todo o mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos.