Grêmio goleia São Luiz por 4 a 0 na estreia do técnico Roger Machado

Em uma tarde de gols bonitos, o Grêmio recebeu o São Luiz e venceu por 4 a 0, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Tricolor - que contou com a volta do treinador Roger Machado ao comando do time, depois de mais de cinco anos - assumiu a ponta da tabela, com 17 pontos, três a mais que o Ypiranga, que pode reassumir o primeiro lugar caso vença o Brasil de Pelotas neste domingo (20). Diego Souza, Rildo, Nicolas e Janderson marcaram para os donos da casa.

O duelo começou da melhor forma para o Grêmio e o técnico Roger Machado, que substituiu o demitido Vagner Mancini. Com apenas nove minutos de partida, Diego Souza já abriu o placar. E o fez em grande estilo: ele recebeu na entrada da área e com um toque sutil encobriu o goleiro Renan Rocha para marcar um belo gol.

Ainda no primeiro tempo, Rildo ampliou a contagem do Tricolor e também de gols bonitos. Aos 36, ele avançou pela esquerda, passou por entre dois marcadores e tocou com categoria na saída do goleiro adversário.

Na segunda etapa, a equipe não tirou o pé do acelerador. Aos 17, veio o terceiro. Em contra-ataque certeiro, Nicolas recebeu completamente livre pela direita e teve tempo para ajeitar o corpo e bater de perna esquerda no canto direito do gol para ampliar.

Quinze minutos depois, veio o golpe final. Janderson foi derrubado dentro da área. Pênalti que ele próprio cobrou para fazer o quarto do Grêmio.

A vitória com autoridade proporciona maior confiança para o Grêmio, que tem pela frente no próximo sábado (26) o Gre-Nal, no Beira-Rio. Será o primeiro clássico gaúcho da temporada de 2022.