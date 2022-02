Paulistão: Mirassol vence e deixa Santos sob pressão para clássico

O Mirassol superou o Santos pelo Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (17), o Leão da Alta Araraquarense fez 3 a 2 no Peixe no estádio José Maria de Campos Maia (Maião), pela sétima rodada do Estadual.

Final de #MIRxSAN. Apesar da recuperação no 2º tempo, Santos é derrotado por 3 a 2. pic.twitter.com/XYeWu4DEXX — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 17, 2022

O resultado devolveu o Mirassol à segunda posição do Grupo C, com 12 pontos, a um do líder Palmeiras (que tem dois jogos a menos). O Santos segue com nove pontos, na segunda colocação do Grupo D. Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

O primeiro tempo foi todo do Mirassol. Aos 22 minutos, o volante Luís Oyama cruzou rasteiro para o atacante Zeca completar para as redes. Os santistas, que reclamaram de falta no atacante Marcos Guilherme na origem do lance, sentiram o gol e sofreram o segundo três minutos depois. O atacante Fabrício Daniel avançou pela direita, cortou para a perna esquerda e finalizou da entrada da área, no canto do goleiro João Paulo. Aos 34, em uma bola retomada na intermediária por Negueba, o também atacante Rafael Silva bateu na saída de João Paulo, aumentando a vantagem do Leão.

O Santos voltou do intervalo com outra postura e descontou aos cinco minutos. O volante Camacho, que tinha acabado de entrar, lançou Madson na área. O lateral apareceu nas costas da zaga e mandou de cabeça para as redes. Aos 13, o atacante Marcos Leonardo teve a chance em uma bola que sobrou na marca do pênalti. O goleiro Darley fez boa defesa, mas, no rebote, Marcos Guilherme fez o segundo do Peixe. O Alvinegro pressionou e quase empatou aos 46, em cabeçada de Marcos Leonardo, na pequena área, que Darley salvou de mão trocada, garantindo a vitória do Mirassol.

Quem se beneficiou do tropeço santista foi o Red Bull Bragantino, que derrotou o Água Santa por 2 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid (Nabizão), também nesta quinta. O atacante Artur e o meia Hyoran marcaram para o Massa Bruta, que foi a 13 pontos e disparou na liderança do Grupo D, abrindo quatro de vantagem para o Peixe. O Netuno está em segundo no Grupo A, com sete pontos, seis atrás do Corinthians.

VITÓRIA DO LÍDER! Com gols de Artur e Hyoran, vencemos o Água Santa por 2 a 0, no Nabizão, abrindo distância na liderança do grupo D do @Paulistao, com 13 pontos. Voltamos a campo no domingo, contra o Novorizontino. VAAAAAAAAMOS, #MASSABRUTA!



???? Ari Ferreira pic.twitter.com/FcXDnhglPI — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 17, 2022

As quatro equipes voltam a campo no domingo (20). Mirassol e Água Santa se enfrentam às 11h (horário de Brasília), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Às 18h30, o Santos faz o clássico com o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos (SP). Por fim, às 20h30, o Bragantino visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), em Novo Horizonte (SP).