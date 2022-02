CBF divulga tabela e grupos da Série D, que terá carro como prêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição terá início em 17 de abril e reunirá 64 clubes, distribuídos em oito grupos de oito times. Os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata. Os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C de 2023. As partidas da final estão previstas para os dias 18 e 25 de setembro.

Segundo a CBF, os times participantes terão direito a uma cota de R$ 120 mil. As quatro equipes que conquistarem o acesso receberão premiação, sendo que os dois primeiros - além da bonificação financeira - ganharão um automóvel. O campeão embolsará R$ 320 mil, o vice levará R$ 250 mil, o terceiro colocado R$ 150 mil e o quarto outros R$ 100 mil.

Conforme o presidente em exercício da entidade, Ednaldo Rodrigues, houve um aumento de R$ 8,5 milhões no orçamento da Série D para 2022, que será de cerca de R$ 60 milhões. O montante, de acordo com a confederação, custeia transporte, hospedagem, alimentação, arbitragem, exames antidoping e outros gastos para realização dos jogos.

A maior parte dos participantes da Série D foram definidos com base no desempenho nos respectivos campeonatos e copas estaduais em 2021. As exceções são os quatro rebaixados da Série C do ano passado: Santa Cruz-PE, Paraná-PR, Oeste-SP e Jacuipense-BA. Dentre eles, somente os paranaenses nunca estiveram na divisão. Os pernambucanos foram vice-campeões em 2011 e ostentam as quatro melhores médias de público da história do torneio. Também em 2011, os paulistas ficaram em terceiro lugar. Os baianos obtiveram o acesso em 2019, quando chegaram na quarta posição.

Ao contrário dos dois últimos anos, a Série D em 2022 não terá uma fase preliminar, na qual oito clubes eram divididos em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, para definir quatro classificados à fase de grupos.

Confira os grupos da Série D 2022

Grupo A1: São Raimundo-AM, São Raimundo-RR, Náutico-RR, Porto Velho-RO, Trem-AP, Rio Branco-AC, Humaitá-AC e Amazonas-AM.

Grupo A2: 4 de Julho-PI, Pacajus-CE, Tocantinópolis-TO, Tuna Luso-PA, Castanhal-PA, Moto Club-MA, Juventude Samas-MA e Fluminense-PI.

Grupo A3: América-RN, Sousa-PB, São Paulo Crystal-PB, Afogados-PE, Retrô-PE, Crato-CE, Icasa-CE e Globo-RN.

Grupo A4: Lagarto-SE, Santa Cruz-PE, Juazeirense-BA, CSE-AL, ASA-AL, Atlético-BA, Jacuipense-BA e Sergipe-SE.

Grupo A5: Ceilândia-DF, Costa Rica-MS, Iporá-GO, Operário-MT, Ação-MT, Grêmio Anápolis-GO, Anápolis-GO e Brasiliense-DF.

Grupo A6: Nova Venécia-ES, Bahia de Feira-BA, Caldense-MG, Inter de Limeira-SP, Ferroviária-SP, URT-MG, Pouso Alegre-MG e Real Noroeste-ES.

Grupo A7: Nova Iguaçu-RJ, Cianorte-PR, Oeste-SP, Paraná-PR, Pérolas Negras-RJ, Santo André-SP, São Bernardo-SP e Portuguesa-RJ.

Grupo A8: Juventus-SC, São Luiz-RS, FC Cascavel-PR, Prospera-SC, Azuriz-PR, Caxias-RS, Aimoré-RS e Marcílio Dias-SC.