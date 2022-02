Gauchão 2022: União Frederiquense faz história e derrota o Grêmio

Antes de a bola rolar, o primeiro confronto da história entre União Frederiquense e Grêmio na noite da quarta-feira (16/2) era visto da seguinte forma: o gigante da capital contra o pequeno do interior. Entretanto, futebol se decide dentro das quatro linhas e favoritismo e camiseta tradicional não ganham jogo.

O que se viu a partir do apito inicial do árbitro foi a equipe do técnico Daniel Franco atuando com marcação alta e atrapalhando a construção de jogadas do líder do Gauchão 2022. O tricolor tinha mais posse de bola, mas não levava perigo ao gol do Leão da Colina.

O placar foi aberto aos 24 minutos do primeiro tempo. Após escanteio, a defesa não afastou e Jander cabeceou para as redes: 1 a 0 para o União Frederiquense. A torcida ainda comemorava quando o árbitro assinalou pênalti para o Grêmio. Elias deslocou o goleiro e empatou a partida.

Na etapa complementar, os donos da casa vieram ainda mais determinados. Logo aos dois minutos, Eliomar se esticou e, de carrinho, fez 2 a 1. O terceiro gol saiu aos 24 minutos. Joãozinho cruzou e Laion cabeceou. Dali em diante, o Leão da Colina tratou de controlar o jogo. O Grêmio – sem alguns titulares importantes – também não esboçou nenhuma reação capaz de alterar o resultado.

Com o resultado em casa, o União Frederiquense soma sete pontos e subiu para o nono lugar da chave única. O time pode voltar para a antepenúltima posição caso o São José derrote o Juventude. Esse duelo ocorre em Caxias do Sul, a partir das 21h30min desta quinta-feira (17/2).

Já o Grêmio pode perder a liderança para o Ypiranga. Para isso, basta o selecionado de Erechim vencer o Aimoré. As duas equipes entram em campo no estádio Colosso da Lagoa às 19 horas de hoje.

