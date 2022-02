Surfe: Brasil segue apenas com Caio Ibelli em Sunset Beach

O paulista Caio Ibelli foi o único representante do Brasil a se classificar, nesta quarta-feira (16), para as quartas de final da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, que é disputada na praia de Sunset Beach (Havaí).

An 8.50 and no signs of slowing down as Caio Ibelli moves on to the Round of 16.

