Paulistão: Corinthians desencanta no 2º tempo e bate o São Bernardo

O Corinthians atingiu a terceira vitória seguida no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (16), o Timão derrotou o São Bernardo por 3 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela sétima rodada da competição.

FIM DE JOGO! HOJE O ESTAGI VAI DORMIR FELIZ!



Corinthians 3 x 0 São Bernardo



???? Róger Guedes

?? Willian#SeleTimao#VaiCorinthians pic.twitter.com/lFSxnXQZwL — Corinthians (@Corinthians) February 17, 2022

Líder disparado do Grupo A, o Alvinegro foi a 13 pontos, seis a frente do Água Santa, segundo colocado. O Bernô, apesar da derrota, segue na ponta do Grupo B, com 11 pontos, quatro a mais que o São Paulo, que aparece logo atrás.

Foi a primeira vez que o quinteto formado pelo volante Paulinho, os meias Giuliano e Renato Augusto e os atacantes Willian e Róger Guedes, principais reforços trazidos entre o fim de 2021 e o começo deste ano, iniciou uma partida pelo Corinthians. O que se viu no primeiro tempo não foi o esperado pelos torcedores. A equipe teve mais de 60% de posse de bola, mas praticamente não assustou a meta do São Bernardo. A melhor chance foi na cabeçada de Paulinho, aos 16 minutos, que o goleiro Júnior Oliveira precisou se esticar para defender. Os visitantes chegaram com perigo aos 34, em chute de fora da área do volante Léo Gomes, que foi rente ao gol alvinegro.

A etapa final foi diferente e o quinteto funcionou. Aos oito minutos, Róger Guedes recebeu de Giuliano, invadiu a área e tocou por cima de Júnior Oliveira para abrir o placar, encerrando um jejum de sete jogos sem gols. Aos 22, foi a vez de Renato Augusto servir Róger Guedes, que finalizou rasteiro e aumentou a vantagem. Dois minutos depois, o lateral Fábio Santos cruzou pela esquerda e a bola foi na mão do zagueiro Matheus Salustiano, dentro da área. A penalidade foi marcada e Willian converteu, fazendo o primeiro gol dele na volta ao Timão.

Nevou tanto que ele ficou gelado na cara do goleiro! ??



???? Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#SeleTimao#VaiCorinthians pic.twitter.com/TWvOdiwYUU — Corinthians (@Corinthians) February 17, 2022

Os dois times voltam a campo no sábado (19). O Corinthians visita o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 18h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 20h30, o São Bernardo pega o Ituano no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).