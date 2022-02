Com um a menos, Bahia arranca empate com CSA pela Copa do Nordeste

Três partidas movimentaram a noite de quarta-feira (16) pela primeira fase da Copa do Nordeste. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia arrancou um empate por 1 a 1 com o CSA, mesmo atuando praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos.

O Esquadrão de Aço, que tinha a chance de assumir a ponta do Grupo B, está em terceiro lugar na chave, com sete pontos. O Azulão, que também poderia virar líder no Grupo A, segue na segunda posição, com oito pontos.

O CSA abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. O lateral Ernandes cruzou e o atacante Lucas Barcelos, de cabeça, mandou para as redes. O Bahia pressionou e teve chances de empatar, mas parou no goleiro Marcelo Carné (duas vezes) e no travessão, em chute do atacante Marco Antônio.

Na etapa final, aos três minutos, o zagueiro Luiz Otávio foi expulso e deixou o Bahia com dez homens em campo. O desfalque, porém, não diminuiu o ímpeto do Tricolor, que chegou ao empate aos 29 minutos, com Hugo Rodallega. O atacante colombiano soltou a bomba no ângulo de Marcelo Carné, que, desta vez, nada pôde fazer.

Os times voltam a campo pela Copa do Nordeste no fim de semana. No sábado (19), o Bahia visita o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense, às 17h45 (horário de Brasília). No domingo (20), às 16h, o CSA recebe o Náutico no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Sousa e Altos vencem

No Marizão, em Sousa (PB), o Sousa derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 2 e se manteve na cola do G4 do Grupo B. O Dinossauro foi a sete pontos e aparece em quinto. A Bolívia Querida, com quatro pontos, está em quarto no Grupo A, mas pode ser ultrapassada se o Globo vencer o CRB na quinta-feira (17), às 19h30, no Rei Pelé.

Os gols saíram todos no segundo tempo. O atacante Eron abriu o placar para o Sampaio, mas o lateral Iranilson e os volantes Juninho Paraíba e Doda colocaram o Sousa à frente. O zagueiro Pedro Carrerete descontou para os maranhenses, mas a reação parou aí.

O Sampaio tem novo compromisso pelo torneio regional neste domingo, às 18h30, diante do Floresta, no Castelão, em São Luís. Um dia antes, às 20h, o Sousa pega o Campinense, na reedição da final do último Campeonato Paraibano, no Amigão, em Campina Grande (PB).

O Campinense também foi a campo nesta quarta, mas foi derrotado pelo Altos, por 1 a 0, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O clube piauiense, que balançou as redes com o atacante Elielton, no primeiro tempo, foi a sete pontos, assumindo o quarto lugar do Grupo B. O próximo compromisso será no domingo, às 16h, contra o Globo, no Barretão, em Ceará-Mirim (RN).

A Raposa teve um pênalti a favor nos acréscimos do segundo tempo, mas a cobrança foi defendida pelo goleiro Marcelo. O Rubro-Negro paraibano segue com dois pontos, em sexto no Grupo A.