Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Três de Maio

Foi acionada a patrulha Maria da Penha no final da tarde da ultima terça-feira, 05/02, para atendimento de ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência, no Bairro Sol Nascente em Três de Maio.

Quando os agentes chegaram ao local foi constatado o crime. O agressor encontrava-se dentro da casa da vítima e ao ser dado voz de abordagem ao homem, o mesmo desobedeceu e investiu contra a guarnição, mas foi imobilizado e preso.

No local foi apreendido um revolver da marca Rossi, cal.32, com 5 munições intactas e uma deflagrada e uma espingarda cal.28 com uma cartucheira com 18 munições.

Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

