Novos padrões visuais transformam escolas e outros prédios do Estado

Por décadas, os prédios das escolas da rede pública estadual não tinham padrão visual definido. As fachadas apresentavam cores diversas e as identidades variavam, o que dificultava o reconhecimento das escolas como parte de uma mesma rede. Esse cenário começou a mudar no início da atual gestão, em 2023, quando a Secretaria de Obras Públicas (SOP) passou a desenvolver a padronização da identidade visual das escolas estaduais.

"Por muito tempo,era comum não perceber uma escola estadual como parte da rede pública. A SOP vem mudando essa realidade. Estamos criando um padrão visual que unifica, qualifica e mostra que o Estado está presente e comprometido com a educação pública", destaca a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Conceito

O conceito foi idealizado em 2024 pelos arquitetos do Departamento de Projetos em Prédios da Educação (DPPE) Gabriela Fiuza, Lumena Besson Bissi e Marcus Weber (que não atua mais na SOP), em conjunto com representantes da Secretaria da Educação (Seduc). Assim, começou a se transformar a forma como as escolas se apresentam à comunidade, tornando perceptível que os prédios pertencem à Rede Estadual.

A partir da ideia de criar uma identidade, surgiu o Projeto Escola+ , desenvolvido pela SOP em parceria com a Seduc. O programa estabelece parâmetros visuais e construtivos replicáveis, adotando elementos arquitetônicos que criam uma unidade entre diferentes edificações.

O Colégio Estadual Protásio Alves, em Porto Alegre, foi pioneiro nesse processo. Nos projetos de recuperação desenvolvidos para a unidade, surgiram os novos padrões, entre eles o pórtico de entrada. A estrutura apresenta o nome da escola e o brasão do Estado. Tem iluminação embutida e as cores verde, amarelo e vermelho, que passaram a identificar as escolas estaduais.

Nas salas de aula, o uso de tons claros, como branco e uma tonalidade de verde, garante maior luminosidade e cria um ambiente acolhedor, capaz de estimular a concentração e o aprendizado dos alunos.

A sinalética também segue um sistema padronizado: as portas são produzidas em cores específicas, e cada uma corresponde a um tipo de ambiente – sendo vermelho para auditório e ginásio; amarelo para sanitários e circulação; verde para o setor pedagógico; e cinza para o administrativo e de serviços.

A mudança não é apenas estética. Uma escola padronizada, com fachada cuidada e espaço organizado, fortalece o sentimento de pertencimento e mostra que o Estado se importa com a comunidade escolar.

Projeção mostra como ficará colégio Protásio Alves após conclusão das recuperações

Outros prédios

A atuação da SOP na padronização visual vai além das escolas e alcança outros espaços vinculados ao Executivo. Cada projeto é desenvolvido de acordo com as particularidades do local e a sua função.

Um exemplo são os ambientes elaborados para o Programa Estadual de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TeAcolhe). O planejamento não se limita a cores e inclui tatame em EVA, painel sensorial e fones de ouvido. Os recursos foram pensados para auxiliar na autorregulação de pessoas com espectro autista e tornar os ambientes acolhedores.

"Quando falamos em cores, materiais e sinalização, estamos pensando nas pessoas que utilizarão aquele espaço. O objetivo é priorizar a experiência do usuário e a funcionalidade dos ambientes, fazendo com que a arquitetura reflita o acolhimento e o cuidado do Estado com quem está nesses espaços", destaca a coordenadora da Divisão de Projetos em Prédios Diversos, Raquel Greve.

Nos hospitais estaduais, as fachadas seguirão um padrão que contempla o nome da instituição, a logo do órgão gestor e o brasão do Estado. Nas unidades localizadas em regiões litorâneas, os materiais utilizados deverão resistir à maresia.

Internamente, o padrão visual busca qualificar os ambientes de saúde por meio de uma arquitetura acolhedora e funcional, de fácil compreensão para usuários e profissionais. Cores suaves e elementos visuais padronizados, como placas, facilitam a circulação e a identificação dos diferentes espaços hospitalares.

A diferenciação por cores organiza os ambientes de acordo com o tipo de internação ou andares, tornando a circulação mais clara e eficiente. A atuação da SOP nessa frente já produziu transformações nos hospitais de Tramandaí, Regional de Santa Maria e Regional do Vale do Rio Pardo.

Projeção digital dos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar, cujas cores predominantes serão serão azul e vermelho

Também contam com padronizações:

os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Guaíba e de Osório da Brigada Militar;

as instalações da TVE/FM Cultura;

a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Passo Fundo;

as Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops);

e o canil do Corpo de Bombeiros em Santa Maria.

Em todos eles, o princípio é o mesmo: respeitar a identidade e a função de cada espaço, mantendo a coerência visual do patrimônio público gaúcho.

Nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar, predominam as cores azul e vermelho, enquanto as edificações da Brigada Militar utilizam a tonalidade camurça como elemento principal. Nas unidades da Polícia Militar, também se destacam as chapas metálicas perfuradas aplicadas nas fachadas, que proporcionam ventilação natural e criam efeitos de luz e sombra, conferindo mais leveza e dinamismo às estruturas.

Nas Crops e nas Coordenadorias Regionais de Saúde, a identidade visual valoriza as cores oficiais do Estado e a presença do brasão institucional nas fachadas. Nas instalações da TVE e FM Cultura, por sua vez, foram adotadas cores vibrantes, como verde e roxo, reforçando a linguagem contemporânea e a identidade cultural dos espaços.

"A padronização dos espaços públicos é um dos legados que esta gestão deixa para o Rio Grande do Sul. Não se trata apenas de intervir numa fachada ou ambientes internos, é sobre fazer com que cada gaúcho, ao entrar em uma escola, em um hospital ou em qualquer prédio do Estado, sinta que aquele espaço foi pensado para ele", conclui Izabel.