PRF prende detento em prisão domiciliar por porte ilegal de arma em Sarandi

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde desta quarta-feira, 16/02, um homem por porte ilegal de arma de fogo na BR-386 em Sarandi.

A prisão ocorreu durante uma abordagem quando os Policiais Rodoviários Federais pararam um Lancer com placas de Balneário Camboriú no qual estavam viajando dois homens.

Durante fiscalização no veiculo, foi encontrado no interior do mesmo uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, e junto com a arma estava 10 munições.

Diante do fato o homem foi preso e fora esse caso ele possui diversas passagens pela polícia e pelo sistema penitenciário, e deveria estar cumprindo prisão em regime domiciliar. O passageiro também possui passagem pelo presidio, mas foi liberado depois de ser ouvido.

Os dois têm 30 anos e são moradores de Passo Fundo. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária para registro do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.