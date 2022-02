Jovem é assassinado a tiros em Ijuí

Um jovem foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira, 16/02, no bairro São Paulo em Ijuí.

Foi relatado por moradores das proximidades ouviram vários disparos de arma de fogo e logo após acionaram a polícia.

Quando a policia chegou ao local encontrou a vitima, que se tratava de Tiago Debesaitis Bisognin, um jovem de 27 anos, conhecido por Cuba.

A Brigada Militar fez o isolamento da área e efetuou diligências na busca de informações.

A Polícia Civil esteve no local e investiga o caso. O corpo da vítima será velado na capela do bairro Progresso.

