Corpo de Bombeiros Voluntários combatem incêndio em mata em Tenente Portela

O corpo de bombeiros voluntários de Tenente Portela atendeu na última terça-feira, 15/02, uma ocorrência de incêndio em mata, na localidade de Esquina Grápia em São Pedro, interior de Tenente Portela.

O incêndio iniciou-se por volta das 13 horas, quando a guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionada e esteve no local até por volta das 23 horas quando finalmente conseguiu controlar o sinistro.

As chamas consumiram cerca de 3 hectares de mata, em um local de difícil acesso, em um morro.

O corpo de bombeiros voluntários utilizou mais de 20 mil litros de agua, e esgotou o caminhão que teve que ser reabastecido em um açude nas proximidades do sinistro, para assim conseguir combater as chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido na ocorrência.

