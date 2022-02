Passo fundo: Casal é preso por trafico de drogas e corrupção de menores

Guarnições do 2º Esquadrão do 3º RPMon prenderam terça-feira 15/02, um casal por tráfico de entorpecentes e corrupção de menores na cidade de Passo Fundo.

Segundo informações o casal traficava drogas na frente dos filhos menores de idade.

A prisão concorreu por volta das 10 horas durante a lavratura do flagrante, na delegacia de policia onde o homem foi reconhecido como sendo autor de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial, no dia 14/02.

O mesmo foi reconhecido pelas vítimas do roubo e através de imagens das câmeras.

Na ocasião foi apreendido pelos policiais 12 gramas de crack, 01 balança de precisão, 15kg de fios e cabos elétricos industriais, R$ 851,75 em dinheiro e 02 aparelhos celulares.

