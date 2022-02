Homem é preso por tráfico de drogas em Tiradentes do sul

Policiais Militares do 7° BPM, em operação conjunta com a Polícia Civil, prenderam na terça-feira, 15/02, em Tiradentes do Sul, um homem em por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu por volta das 17h30min, após abordagem de um indivíduo na localidade de Alto Uruguai. Durante revista na bolsa que o indivíduo estava portando, foi encontrado 14 tijolos de maconha, pesando 14,49 quilos, mais uma balança portátil.

Também foi descoberto pelos policiais que o homem estava sendo procurado pela justiça de Novo Hamburgo. O homem foi conduzido para a delegacia de policia para registro de flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.