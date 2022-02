Náutico atropela Atlético-BA e pressiona Ceará na Copa do Nordeste

O Náutico embolou a briga pela liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (15), o Timbu derrotou o Atlético-BA por 3 a 0 no estádio dos Aflitos, em Recife, pela quinta rodada da primeira fase.

O TIMBU DEU SORTE E VENCEMOS MAIS UMA NA @CopaDoNordeste! pic.twitter.com/XMKgXBaFmG — Náutico (@nauticope) February 16, 2022

Com oito pontos, o Náutico assumiu a vice-liderança da chave, a um ponto do Ceará, que não saiu do zero com o Sport, em duelo na Arena Castelão, em Fortaleza, também nesta terça. O Atlético-BA permanece na quinta posição do Grupo A, com quatro pontos.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o meia Jean Carlos, aniversariante do dia, contou com a sorte para colocar o Náutico à frente. Ele bateu da entrada da área, a bola foi na trave e nas costas do goleiro Fábio Lima, antes de entrar no gol. Os baianos pressionaram, mas a trave ajudou novamente os anfitriões, evitando o empate com o atacante Dionísio.

Na etapa final, aos três minutos, depois de boa troca de passes na entrada da área, Leandro Carvalho chutou rasteiro, no canto de Fábio Lima, aumentando a vantagem do Timbu. Dois minutos depois, o também atacante Robinho, em outra batida rasteira, decretou a vitória dos alvirrubros, que ainda não puderam ser dirigidos pelo recém-contratado Felipe Conceição. O técnico não está com o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e teve de acompanhar a partida das arquibancadas.

O Náutico volta a campo pela Copa do Nordeste neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes, no sábado (19), também às 16h, o Atlético-BA mede forças com o Ceará no Carneirão, em Alagoinhas (BA).

Por falar no Vozão, a equipe cearense foi dominante, mas não conseguiu vazar o goleiro Mailson, que evitou a derrota do Sport em Fortaleza e garantiu o 0 a 0. O Alvinegro até balançou as redes aos 13 minutos, com o volante Richard Coelho, mas a arbitragem anulou o gol, alegando falta no lance. Os pernambucanos tiveram o zagueiro Fábio Alemão expulso aos 28, mas seguraram o ponto conquistado fora de casa.

? Fim de jogo.



???? Stephan Eilert / Ceará SC



#CSCxSPO - 0x0 #CopadoNordeste pic.twitter.com/HObK9CnIet — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) February 16, 2022

O próximo compromisso do Sport pela competição regional será na quinta-feira da semana que vem (24), às 21h30, contra o Botafogo-PB, na Ilha do Retiro, em Recife.