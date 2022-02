PRF prende foragido em Panambi

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de segunda-feira, 14/02, em Panambi, um idoso de 69 anos condenado por sentença definitiva na comarca de Ibirubá.

A prisão ocorreu por volta das 19h30min, após os policiais abordarem e fiscalizarem um Corcel II, e ao consultarem os sistemas, foi constatado que o motorista não era habilitado, e havia um mandado de prisão pelo crime de falsidade ideológica para o mesmo.

O homem foi preso e conduzido para a polícia judiciária em Panambi, para os procedimentos legais.

