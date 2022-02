Panambi: Motociclista sofre acidente na BR-158

A Brigada Militar atendeu por volta das 20h desta segunda-feira, 14/02, um acidente do tipo “auto lesão” em Panambi.

A BM fez os primeiros atendimentos até uma equipe do Corpo de Bombeiros de Panambi chegar ao local e resgatar a vítima, um jovem de 22 anos, morador de Panambi. O mesmo foi encaminhado ao pronto atendimento municipal da cidade de Panambi.

Segundo informações, o motociclista estava sozinho no momento do acidente e deslocava-se com sua motocicleta Honda CB 600F Hornet pela BR no KM 152, no sentido Panambi/Condor. O motociclista acabou perdendo o controle do veiculo e sofrendo uma queda, batendo violentamente contra um guarderreio existente nas proximidades da ponte das divisas dos bairros Pavão com Wolgien.

