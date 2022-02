Acidente na RS-342 em Três de Maio

Foi registrado um acidente de trânsito na RS-342 em Três de Maio. O fato ocorreu na Rua Ivagaci, por volta das 17h50min de ontem, segunda-feira, 14/02.

O acidente ocorreu entre dois veículos, um VW Saveiro de Três de Maio, conduzida por um jovem que tentou ingressar na rodovia, e um Toyota Yaris de Santa Rosa, que era ocupado por um casal de Santa Rosa.

Segundo informações apenas houve dano nos carros e ninguém ficou ferido.

