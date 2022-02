Colisão entre veículos no interior de Três Passos deixa duas pessoas feridas

O caminhão e o automóvel transitavam em sentido contrário quando colidiram frontalmente na estrada de terra na localidade de Linha Molina, interior de Três Passos. O fato foi registrado no final da tarde da segunda-feira (14/2).

O homem e a mulher que ocupavam a Ford Eco Sport sofreram ferimentos e foram socorridos pela equipe do SAMU ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). Pelas informações divulgadas, o casal reside em Linha Molina.

O impacto provocou grandes danos no automóvel, que acabou parando fora da estrada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.