Mulher é encontrada morta em Horizontina

Foi encontrado na tarde de domingo, 13/02, o corpo de uma mulher de 28 anos em um mato na localidade de Barra Mansa na cidade de Horizontina.

A Brigada Militar, Polícia Civil e o IGP estiveram no local, onde o corpo foi encontrado envolto em um cobertor, dentro de um saco, e possivelmente não foi morto no local.

Segundo as informações da polícia o corpo encontrado trata-se de, Elisiane Santos da Silva, natural de Crissiumal.

O corpo foi retirado do local pelo serviço funerário e submetido à necropsia. A DP de Horizontina será a responsável pela investigação do crime.

