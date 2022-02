Duas pessoas são autuadas por pesca irregular no Rio Uruguai

Os policiais ambientais do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) realizaram na ultima sexta-feira 11/02 em municípios da região, uma operação embarcada no rio Uruguai.

A operação foi feita nas localidades de linha Capivara e distrito de Basílio da Gama, no município de Pinheirinho do Vale, e teve como resultado, a retirada do ambiente aquático de 1.350 metros de rede de diversas malhas; 120 metros de espinhel e 25 esperas.

Também foram abordadas nove pessoas que estavam praticando a pesca, destas, duas foram autuadas através de Boletim de Ocorrência, por estarem utilizando material de pesca em desacordo com a legislação.

Após os homens serem presos, o material de pesca foi recolhido, conforme Termo de Apreensão, os Policiais realizaram a soltura de 38 peixes das espécies, cascudo, bagre e pintado.

