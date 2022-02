Deputada Zilá diz que ciclovia entre Tenente Portela e Derrubadas é viável

Em entrevista na manhã de hoje, 14, no programa Estação Província, a deputada estadual Zila Brentenbach, disse que o projeto de construção e uma ciclovia entre Tenente Portela e o Parque Estadual do Turvo é viável.

Segundo ela o projeto elaborado em conjunto pelos dois municípios é solido e tem condições ser colocado em prática. A deputada alertou que agora é necessária uma mobilização para buscar recursos.

Um projeto da deputada foi aprovado na semana passada na Assembleia Legislativa e já foi sancionado pelo Governador Eduardo Leite e tem por objetivo o incentivo ao ciclo turismo. Através do projeto o Governo do estado ganha espaço para investir recursos no setor, que segundo a deputada além da prática social também tem relevante função econômica.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.