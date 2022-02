Itapiranga completa 68 anos hoje

O município de Itapiranga, Santa Catarina, vizinho da nossa região completa 68 anos de emancipação politica administrativa no dia de hoje.

Itapiranga nasceu da ideia dos dirigentes da Sociedade União Popular, do Rio Grande do Sul, de criar um núcleo de colonização para germânicos católicos na década de 1920.

Depois de percorrer 150 quilômetros em embarcações rústicas, navegando pelos rios da Várzea e Uruguai, os desbravadores, chefiados pelo missionário padre Max Von Lassberg, chegaram a Porto Novo, que, em 10 de abril de 1926, se transformaria em Itapiranga.

