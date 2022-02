Novo Barreiro: Motorista morre após colidir com o automóvel em parada de ônibus

De acordo com o site Rogério Machado Blog, o acidente de trânsito foi registrado por volta das cinco horas da segunda-feira (14/2), nas proximidades de Linha Biriva, no município de Novo Barreiro.

O motorista do Ford Versailles, cujo nome não foi revelado, seguia pela ERS 569 – trecho que liga Palmeira das Missões e Sarandi – quando saiu da pista e atingiu a parada de ônibus. Com o impacto, a estrutura de alvenaria desabou sobre o automóvel.

O homem morreu no local. Informações preliminares apontam que a vítima residia em Palmeira das Missões.

A ocorrência foi registrada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

