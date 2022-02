Redentora: Policiais civis e militares apreendem buchas de cocaína

Uma ação conjunta entre Polícia Civil (PC) e Brigada Militar (BM) culminou na apreensão de cinco buchas de cocaína, pesando 3,09 gramas. A droga foi localizada no interior de um veículo ocupado por dois indivíduos.

A abordagem veicular ocorreu no centro da cidade de Redentora, por volta das 19h30min do domingo (13/2). Os homens, juntamente com os entorpecentes, foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para a lavratura do flagrante.

