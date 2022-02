Crime de tráfico de drogas ocasiona prisão de homem em Três Passos

No começo da tarde do domingo (13/2), a Brigada Militar (BM) de Três Passos abordou um indivíduo no bairro Sul Serra. Durante a revista pessoal, foram encontrados dois tijolos de maconha pesando 711,8 gramas, além de três telefones celulares e outros materiais.

A BM suspeita que os entorpecentes e os objetos seriam arremessados para dentro do presídio estadual.

O homem acabou preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência de tráfico de drogas. Após os trâmites legais, ele foi recolhido ao sistema carcerário.

