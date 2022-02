Acidente em estrada no interior de Miraguaí

Por volta das 11h30min deste sábado (12) um acidente tipo saída de pista com tombamento foi registrado no interior de Miraguaí.

Segundo informações um veículo Etios Toyota se deslocava na estrada vicinal que liga as comunidades do Bairro Irapuá e Sitio Gabriel Miraguaí, quando por motivos desconhecidos o condutor perdeu o controle do mesmo, saiu da pista e veio a tombar em uma lavoura na lateral da via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) unidade de Tenente Portela foi acionada e segundo informações conduziu o condutor até o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Não se sabe o estado de saúde do mesmo.

A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

