Brigada Militar de Três Passos prende dupla por tráfico de drogas

Durante abordagem no bairro Sul Serra, a Brigada Militar (BM) de Três Passos apreendeu 180,4 gramas de maconha e mais R$ 117,00 em espécie. A droga e o dinheiro estavam de posse de dois indivíduos.

A BM encaminhou a dupla até a Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para a lavratura do flagrante. A ocorrência foi registrada na manhã da quinta-feira (10/2).

