Caminhoneta colide em igreja no Centro de Panambi

A condutora de uma caminhonete F-1000 acabou colidindo contra os painéis de vidro da igreja da Graça em Panambi, na tarde de quinta-feira, 10/02.

Segundo a condutora, o veiculo tinha acabado de passar por uma vistoria na garagem do CRVA em Panambi e ao sair com o veículo e tentar ingressar na Avenida 7 de Setembro, descendo a rampa de acesso, a camionete apresentou pane nos freios e sem ter o que fazer desceu desgovernada.

Ela atravessou as duas pistas e só parou quando colidiu contra os painéis de vidros da Igreja da Graça. A condutora não apresentou ferimentos, apenas o susto. O Conselho Municipal de Trânsito foi acionado para a lavratura da ocorrência.

