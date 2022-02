Galpão e consumido por fogo em Coronel Bicaco

Um galpão localizado na propriedade da família Scoppel, na localidade de Galpões, interior de Coronel Bicaco, foi totalmente consumido pelo fogo por volta das 14h20min de quinta-feira, 10/02.

Segundo os proprietários do local, foi totalmente queimada uma grande quantidade de implementos e equipamentos agrícolas, além de adubo e sementes que estavam no interior do galpão.

Os proprietários não puderam fazer nada para conter o sinistro, pois quando visualizaram as chamas, elas já haviam tomado conta do galpão.

Segundo Alencar Scoppel, um dos proprietários, em cerca de 30 minutos as chamas destruíram o galpão e tudo o que tinha no seu interior, o que, ocasionou um grande prejuízo material para a família.

