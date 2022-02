Embarcações ficaram a deriva no Rio Uruguai em Itapiranga

Eles adentraram o rio com as embarcações pelo porto do Albano (Foto: Divulgação/Ilustração)

As guarnições do corpo de bombeiros de Itapiranga foram acionados, por volta das 21h de ontem, para auxiliar caíques que ficaram a deriva no Rio Uruguai.

Os bombeiros se deslocaram até o local indicado, e confirmaram que três pessoas estavam presas no meio do rio em cima de pedras, pelo fato de ter perdido seus remos e seus caíques estarem virados.

Segundo eles, teriam adentrado o rio com as embarcações pelo porto do Albano, por volta das 18h, a uma distância de 08 km Rio acima, e foram resgatados as 21h35min, a cerca de 500 metros acima da barra do macaco, em Linha Laranjeira.

Um homem que estava junto às pessoas, pegou seu caíque e sem o auxilio de remos foi à margem do Rio para pedir ajudas dos ribeirinhos.

Quando a guarnição chegou ao local às duas pessoas já estavam sendo resgatadas por um caiaque de madeira até a margem do rio, onde foram avaliadas e identificadas. Os ocupantes do barco eram 02 homes um com 49 anos e outro de 51 anos, além da filha de um deles, com 20 anos. Nem um deles estavam com lesões aparentes, e seus sinais vitais estavam normal.

Após avaliação e coleta de informações todos foram liberados no local.

