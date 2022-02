Caminhão sai da pista e tomba na ERS-207 entre Humaitá e Crissiumal

O caminhão ficou com as rodas para cima na lateral da via(Foto: Ouvinte / Rádio Alto Uruguai)

Um caminhão que transportava tijolos tombou na tarde de terça-feira, 08/02, na ERS-207, interior de Crissiumal.

O veiculo com placas de Crissiumal, transportava uma carga de tijolos, mas em uma curva, por volta das 17 horas, o caminhão acabou saindo da pista e tombando, ficando com as rodas para cima na lateral da via.

Estavam no caminhão dois passageiros que tiveram apenas ferimentos leves. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e uma guarnição da Brigada Militar estiveram no local prestando atendimento.

A carga de tijolos ficou completamente espalhada na lateral da rodovia.

