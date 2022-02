Caminhão carregado de cerveja tomba na SC-163, em Itapiranga

Um caminhão carregado com cerveja que tinha como destino a cidade de Três Passos, tombou na tarde de terça-feira, 08/02, na Linha Cordilheira, interior de Itapiranga.

O fato ocorreu por volta do meio dia, quando o caminhão carregado com cerveja tombou no meio da pista da SC-163. O caminhão possui placas do município catarinense de Guaraciaba e fazia o trajeto de Maringá, no Paraná, em direção a Três Passos.

O trânsito ficou bloqueado e precisou ser desviado por uma estrada lateral. O motorista, de 36 anos, não se feriu.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.