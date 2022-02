Motorista perde controle de carro e cai em ribanceira em Itapiranga

Uma saída de pista deixou uma jovem de 18 anos levemente ferida em Itapíranga. O acidente ocorrer por volta das 12h15min na ITG 070, em Linha Laranjeiras, quando a motorista de um veículo Ford Ka, perdeu o controle do automóvel, saiu da pista e desceu uma ribanceira de cerca de 20 metros.

A motorista, relatou aos bombeiros que o Ford Ka apresentou problemas mecânico e ela acabou saindo da pista, próximo a campeira, local da realização de rodeios.

A vítima teve leves ferimentos e ainda relatou dores lombares, foi socorrida pelos bombeiros e conduzida ao hospital Sagrada Família.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.