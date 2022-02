Homem em situação de rua morre espancado e atropelado em Passo Fundo

Um homem morreu após ser espancado e atropelado ontem (8) em Passo Fundo. A vítima foi identificada por familiares como Renato Gonçalves dos Santos, de 29 anos.

Conforme familiares ele era dependente químico e estava vivendo na rua há sete anos, sem contato com a família. Na noite de ontem (8) ele deu entrada no Hospital de Clínicas com diversos ferimentos, onde veio a falecer por volta das 20hs.

No hospital foi constatado que os ferimentos graves foram causados por espancamento e atropelamento. Porém, não se sabe como isso ocorreu ou em que rua o crime foi cometido.

