Veiculo com placas de Santo Augusto é apreendido com quase R$ 200 mil em drogas em Ijuí

Um traficante foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta segunda-feira, 07/02, na BR-285, em Ijuí por transporte ilegal de drogas.

Ele transportava um quilo de cocaína e um quilo de crack, em um veiculo Volkswagen Gol, emplacado em Santo Augusto, o qual foi abordado na estrada pela PRF.

No carro estava apenas o motorista, de 27 anos, o qual estava retornando de Passo Fundo tendo como destino a cidade de Ijuí.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais encontraram a cocaína e o crack que estavam escondidos sob os bancos dianteiros do carro.

A venda dos entorpecentes poderia render aos criminosos cerca de R$ 200 mil reais. O condutor foi preso e encaminhado à polícia judiciária juntamente com a droga apreendida.

