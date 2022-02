Casal de Três Passos cai em fiscalização enquanto transportava garrafas de vinho contrabandeadas

Policiais Rodoviários Federais interceptaram na manhã desta terça-feira, 08/02, na BR 101, em Itapema-SC, um automóvel que transportava 237 garrafas de vinho de alto padrão os quais foram transportados ilegalmente da Argentina.

No veículo estavam um homem de 25 anos e uma mulher de 21 anos ambos do município gaúcho de Três Passos.

Eles não apresentaram o documento de desembaraço aduaneiro, por isso, foram conduzidos a Polícia Federal de Itajaí-SC onde foi feito o boletim de ocorrência pelo crime de descaminho.

