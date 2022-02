Parque do Lago Frei Ivo de Três Passos é alvo de vandalismo

A Secretaria de Obras e Viação ao iniciar os trabalhos no Parque do Lago Frei Ivo, nesta segunda-feira, 07/02, ao chegar ao local, logo foi avistado que o parque havia sido alvo de vandalismo.

No local os vândalos tentaram retirar próximo da ponte a fiação elétrica da iluminação pública, mas fracassaram.

Os danos materiais foram constatados nas caixas de passagens de fios.

Não se sabem os autores do crime. O ato foi registrado na Delegacia de Polícia (DP).

