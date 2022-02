Criminosos se entregam e reféns são liberados após tentativa frustrada de assalto em Palmeira das Missões

Após horas de negociação, a Brigada Militar (BM) conseguiu a rendição dos dois criminosos que tentaram assaltar uma loja de bazar e papelaria no centro da cidade de Palmeira das Missões. Os reféns que ainda permaneciam dentro do local foram liberados sem ferimentos.

De acordo com a BM, a dupla ingressou no estabelecimento comercial pouco antes do meio dia desta segunda-feira (7/2) e anunciou o assalto, rendendo a proprietária, funcionários e clientes.

No começo da tarde, duas pessoas foram liberadas. A equipe do SAMU encaminhou as mulheres – sendo uma gestante – para atendimento no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. Outra mulher conseguiu escapar de dentro da loja quando os reféns eram obrigados a chamar os repórteres que faziam a cobertura do fato.

Por volta das 19 horas, os criminosos saíram do interior do estabelecimento comercial utilizando os últimos reféns como escudo humano e posteriormente se entregaram. As armas de fogo usadas no assalto foram apreendidas.

Informações preliminares revelam que os indivíduos são naturais de Passo Fundo e possuem entre 20 e 25 anos de idade.

