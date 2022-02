Drogas são apreendidas em Presidio de Três Passos

Policiais militares do 7º BPM apreenderam no domingo, 06/02, um celular e drogas que foram arremessadas para o interior do presidio de Três Passos.

Foi localizado no local, meio tijolo de maconha mais quatro porções da droga, bem como um aparelho celular.

O autor do arremesso não foi encontrado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.