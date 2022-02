Policial militar negocia a liberação dos reféns e rendição dos criminosos após tentativa de assalto em Palmeira das Missões

De acordo com a Brigada Militar (BM), os criminosos adentraram na loja por volta das 12 horas desta segunda-feira (7/2) e anunciaram o assalto. Em seguida, renderam a proprietária e outras pessoas. Ainda não há informação exata do número de reféns.

Uma gestante que estava no estabelecimento comercial já foi liberada. Ela recebe atendimento médico no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. Recentemente, outra mulher foi autoriza a deixar o local.

Um policial militar oriundo de Cruz Alta negocia a liberação dos reféns e a rendição dos assaltantes. Todas as imediações da loja – situada na Avenida Independência, centro da cidade – foram isoladas pela BM.

