Autor de furto de veículo é preso pela BM em Coronel Bicaco

Policiais Militares do 7º BPM prenderam um homem por furto de veículo em Coronel Bicaco no último sábado 05/02.

A prisão ocorreu às 15h45min, no interior do Parque de Rodeios. Logo após o homem furtar uma camioneta ele acabou danificando o veiculo então tentou dar fuga dos policias, mas acabou sendo pego no interior de barracas.

Após o mesmo ser preso ele foi encaminhado a Delegacia de Policia para o registro do flagrante.

