Homem que praticou homicídio em derrubadas foi preso em Santo Augusto

Um homem de 22 anos foi preso em Santo Augusto por policiais militares. O fato ocorreu no centro da cidade por volta das 3h da madrugada do último sábado, 05/02.

Segundo informações, o homem foi preso por que havia contra ele um mandado de prisão por homicídio, que teria praticado na cidade de Derrubadas.

Após os trâmites legais, o mesmo foi encaminhado ao Presídio de Três Passos para o cumprimento da pena.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.