Briga no centro de Tenente Portela resulta em morte de indivíduo

O desentendimento com a participação de várias pessoas aconteceu na Avenida Santa Rosa, após o término de um evento realizado no Clube Recreativo Comercial, na madrugada do domingo (6/2).

Eleandro Bohnheberge Melo, de 32 anos, foi socorrido por amigos e levado para o Hospital Santo Antônio (HSA) por volta das 5 horas. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos causados por golpes de faca e morreu às 7h45min.

De acordo com o perfil no Facebook, a vítima residia em Itapiranga/SC. O sepultamento está marcado para a manhã da segunda-feira (7/2), no cemitério municipal de Tenente Portela.

A Polícia Civil investigará o caso de homicídio.

