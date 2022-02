Colisão frontal na BR 386 em Seberi provoca uma morte

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre a Land Rover Evoque e um caminhão ocorreu na manhã do domingo (6/2), no Km 51 da BR 386, em Seberi.

O motorista do veículo de passeio com placas de Chapecó/SC – um homem de 43 anos – faleceu no local. A passageira teve escoriações e foi atendida pelo SAMU. Já o condutor do caminhão emplacado em Maravilha/SC sofreu lesões leves. Ele realizou o teste do etilômetro que apontou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A PRF irá apurar as causas do acidente de trânsito.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.