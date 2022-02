Dois indígenas morrem atropelados na ERS 330 no interior de Redentora

Jandir Raimundo, de 24 anos, e Leonira Leopoldo, de 27 anos, estavam sobre o asfalto da ERS 330 quando foram atingidos por um veículo. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas – que faleceram no local.

O atropelamento aconteceu na madrugada do domingo (6/2), no setor indígena da Estiva, no interior de Redentora.

O Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto foi acionado para a realização dos procedimentos formais. O caso será investigado pela Polícia Civil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.