PRF de Seberi apreende pistolas e carregadores

Em fiscalização na noite do sábado (5/2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Nissan March que transitava pela BR 386 em Seberi. O automóvel era ocupado por uma família de Ijuí: o motorista de 43 anos, a esposa de 21 anos e uma criança de um ano.

A partir do alerta emitido pelo Serviço de Inteligência da PRF e de suspeitas levantadas no decorrer da abordagem, os agentes resolveram intensificar a revista veicular. No painel corta fogo e no banco do passageiro, os policiais rodoviários federais localizaram três pistolas 9mm, além de 11 carregadores. Três equipamentos têm capacidade para 30 munições e dois possuem formato cilíndrico, normalmente usados em pistolas adaptadas para disparar rajadas de maneira automática.

O casal confessou que retornava do Paraná e entregaria todos os materiais em Ijuí.

O homem foi preso e conduzido para lavratura do flagrante na Delegacia da Polícia Civil em Seberi. A mulher e a criança foram liberadas após o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.