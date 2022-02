Homem que conduzia veículo furtado em Coronel Bicaco morreu após acidente e troca de tiros

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da Toyota Hilux seguia pela BR 386 quando saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O homem chegou a ser socorrido, mas entrou em óbito no trajeto até o hospital. O fato ocorreu por volta das duas horas do sábado (5/2), no Km 177 da estrada em Carazinho. O condutor já havia fugido de policiais rodoviários federais e da Brigada Militar (BM).

A PRF ainda revelou que no interior da Toyota Hilux tinha uma pistola com a numeração raspada e municiada. O Fiat Uno que acompanhava o veículo furtado foi abordado dentro da cidade de Carazinho. O condutor, de 21 anos de idade, acabou preso. Com ele foi encontrado um revólver municiado.

A Toyota Hilux havia sido furtada ao meio dia da sexta-feira (4/2), na Rua Severino Dias em Coronel Bicaco. Conforme apurado pela reportagem do site Clic Portela, o proprietário do veículo deixou a chave na ignição e adentrou na casa de seus pais, momento em que o criminoso embarcou na camioneta e fugiu em direção a BR 468.

Acompanhamento tático e troca de tiros:

Segundo o site Rogério Machado Blog, equipes da BM em Carazinho se prepararam para a abordagem após a confirmação de que a Toyota Hilux e o Fiat Uno tinham passado em frente à unidade operacional da PRF em Sarandi.

Uma viatura policial que transitava pela BR 386 se deparou com os dois veículos suspeitos na pista contrária e começou o acompanhamento tático. O motorista da Toyota Hilux, ao perceber a aproximação da viatura, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que revidaram a ação.

O acompanhamento tático prosseguiu até o Km 177, quando o criminoso bateu a camioneta em um barranco e capotou. No local, aconteceu nova troca de tiros e o homem restou ferido.

O indivíduo preso disse que ele e seu comparsa residiam em Lages/SC. A ocorrência foi registrada na DPPA de Carazinho.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.