Bom Progresso é uma das cidades alvo da Operação “Golpe de Azar”

Nesta sexta-feira (04/02), a Polícia Civil, através de investigação da 1ª DP Pelotas, deflagrou a operação GOLPE DE AZAR. Foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e temporária, bem como 26 mandados de busca e apreensão nas cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Farroupilha e Bom Progresso. Quinze (15) pessoas foram presas e apreendidos vários documentos, veículos e outros objetos.

A investigação de 8 meses apurou que diversos estelionatários oriundos de Passo Fundo praticaram o Golpe do Bilhete Premiado contra, no mínimo, 30 vítimas em Pelotas. O golpe se dá em regra, quando a vítima é abordada por um golpista que se faz passar por uma pessoa humilde e que teria um bilhete premiado em mãos. Após a abordagem inicial entram em cena os demais golpistas que confirmam a premiação e convencem a vítima a transferir valores a título de garantia para o recebimento de parte do prêmio.

Segundo apurado, o prejuízo contra as vítimas, na maioria mulheres idosas, é estimando em mais de meio milhão de reais. Além das prisões foi solicitado ao Poder Judiciário o bloqueio de diversas contas bancárias dos criminosos.

A operação contou com o apoio, durante a investigação, da DRACO de Passo Fundo, e com a participação, na data de hoje, de 87 policiais civis de diversas delegacias de Pelotas, Passo Fundo, Farroupilha, Três Passos, Bom Progresso e Porto Alegre.

Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa.

Maiores informações podem ser obtidas com o Delegado Titular da 1ª DP Pelotas, Gustavo Pereira.

